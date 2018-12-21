Nurdağı'nda sisten göz gözü görmedi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoğun kış şartları etkisini sürdürürken, ilçedeki yağmurlu ve sisli hava yaşam şartlarını da olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde özellikle sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.

Nurdağı ilçesinde son bir haftada yağmur ve sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle araç sürücüleri güçlükle seyir etti. Yoğun sis ilçenin üstünü beyaz bir örtü gibi kapladı. Otoban Viyadükleri ve Amanos Dağları gibi yüksek bölgeden bakanlar, ilçeyi görmekte zorlandı.

Polis ekipleri vatandaşlar araçlarıyla hız yapmamaları konusunda uyardı.