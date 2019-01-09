Nurdağı'nda taşımalı eğitim gören öğrencilere okul tatili

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taşımalı eğitim gören okullar, kar nedeniyle bir gün tatil edildi.

Nurdağı ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle ilçe kırsalında taşımalı eğitim verilen 26 okula bir gün süre ile ara verildi. Öte yandan ilçedeki kırsal mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor. 26 mahallede temizleme çalışmalarına rağmen zaman zaman yollarda kar nedeniyle ulaşıma kapanıyor.