Nurdağı'nda Trafik Haftası etkinliği

Nurdağı'nda Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası sebebiyle İlçe Emniyet Müdürü tarafından İlçe Protokolü, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla Nurdağı Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte taşıt güvenliği, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. Sinevizyon gösterileri, alkol gözlüğü kullanımı, ışıklı ve ışıksız trafik uyarı levhaları tanıtımı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulama yapıldıktan sonra etkinlik sona erdi.