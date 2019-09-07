İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nurdağı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesine bağlı Atalar köyü mevkisinde A.C.'nin kullandığı 27 GA 071 plakalı midibüs ile Ö.A.'nın kullandığı 27 TK 699 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 27 TK 699 plakalı midibüs şoförü Ö.A. ile araçta bulunan S.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.