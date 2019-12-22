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Nurda??'nda trafik kazas?: 2'si ?ocuk 6 yaral?

Gaziantep’in Nurda?? il?esinde hafif ticari ara? ile otomobil ?arp??t?, 2’si ?ocuk 6 ki?i yaraland?.

Gaziantep'in Nurda?? il?esinde hafif ticari ara? ile otomobil ?arp??t?, 2'si ?ocuk 6 ki?i yaraland?.


Kaza, ak?am saatlerinde Nurda??-Osmaniye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. S.A. y?netimindeki 27 BZ 900 plakal? otomobil ile kar?? y?nden gelen F.A. idaresindeki 46 FB 895 plakal? hafif ticari ara? ?arp??t?. Kazada s?r?c?ler S.A. ve F.A. ile ara?larda bulunan K.A.(69), S.E.(2), M.F.A (6), M.A. (31) yaraland?.


Yaral?lar, ?evredekilerin ihbar? ?zerine olay yerine gelen sa?l?k ekipleri taraf?ndan Nurda?? Devlet Hastanesine kald?r?larak tedaviye al?nd?.


Kazayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

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