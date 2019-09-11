İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nurdağı'nda trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Hatay karayolunun 3. kilometresi Gökçedere kavşağında İ.T. idaresindeki 27 ACK 846 plakalı otomobil ile N.S yönetimindeki 27 SS 812 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve İ.T'nin eşi M.T. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafın durumu ağır olan İ.T. VE M.T. Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine diğer yaralı N.Ş. ise İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.