Nurdağı'nda Trafik ve Asayiş uygulaması

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıldı.

Nurdağı İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ekipleri ve İlçe Emniyet Asayiş Ekipleri, geç saatlerde ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördükleri sürücüler üzerinde emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı. ,

Yaklaşık 2 saat süren denetimde 110 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere uyarılar yapıldı.

Sürücüler yapılan uygulamaların kendi can güvenlikleri için önemli olduğunu belirterek polislere teşekkürler etti.