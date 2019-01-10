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Nurdağı'nda uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Nurdağı’nda Uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün Başkanlığında gerçekleşti.

Nurdağı'nda Uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün Başkanlığında gerçekleşti.


Hükmet Konağı konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, ilçe Jandarma Bölük komutanı Yüz başı Ali Sevindi, ilçe Emniyet müdürü Mahmut Astan, Kurum Müdürleri, Muhtarlar ve Yeşilay Gaziantep Şubesinin katıldı.

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