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Nurdağı'nda yeni dönemin muhtarları toplantıda buluştu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yeni dönemde seçilen muhtarlar, ilk kez ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün’ün yaptığı toplantıda bir araya geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni dönemde seçilen muhtarlar, ilk kez ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün'ün yaptığı toplantıda bir araya geldi.


Kaymakamlık toplantı ve konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Düzgün ile muhtarların yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, kurum müdürleri de katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Lokman Düzgün,seçilen tüm muhtarları kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.


Düzgün, İlçedeki kamu kurum ve kuruluşların muhtarlarla birlikte iş birliği içerisinde bölgeye hizmet edeceklerini belirtti.


Temenni ve dileklerin ardından sonra toplantı sona erdi.

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