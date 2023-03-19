Nurdağı'nda yıkılan binalarla ilgili firari 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde firari 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde süren soruşturmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olan ve haklarında aranma kaydı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.