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Nurdağı'nda Zafer Bayramı kutlandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Hükümet Konağındaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, daire amirleri, şehit yakınları, Gaziler, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Daha sonra, Vali Yardımcısı Eroğlu, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

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