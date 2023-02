Nurdağı'ndaki depremzedeler yarım kalan hayalleriyle ilçeyi terk ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan ilçelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler, ağır hasarlı evlerinden çıkarabildikleri eşyaları ve yarım kalan hayalleriyle adeta terk-i diyar ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yer Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede, 2 bin 500 civarında vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan afet sonrası hayatta kalanların çok büyük bir çoğunluğu ise evsiz kaldı. Deprem felaketinde evleri ağır hasarlı olan çok sayıda vatandaş ise umutlarını taze tutabilmek için yıkılmak üzere olan evlerinden çıkarabildikleri değerli eşyaları ve yarım kalan hayalleriyle terk ediyor.

"Büyük bir düşünce travması yaşıyoruz ama her şeye rağmen umudumuz çok"

Yaşanan felakette çok sayıda yakınını kaybettiğini ve her şeye rağmen umutlu olduklarını söyleyen Remzi Nihat Çelik isimli vatandaş, "Bu felakette dedemi, babaannemi, teyze çocuklarımı, dayı çocuklarımı ailecek kaybettik. Yani yakınlarımızın neredeyse yarısı bu felakette rahmetli oldu. Biz de ölmedik hayattayız ama resmen ruh gibi geziyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz ama sağ olsunlar ülke olarak herkes destek olmaya çalışıyor. Şimdi de evlerimizi ne kadar boşaltabilirsek, eşyalarımızı ne kadar kurtarabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. Nurdağı'ndan taşınacağız ama nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Yaşanmışlıklarımız ve anılarımız hepsi burada. Aslında büyük bir düşünce travması içindeyiz. Her şeye rağmen umudumuz çok. Yaşadıkça umut vardır. Daha güzel olacağına inanıyorum. Eğer umut olmasaydı şu an herkes buradan eşyalarını taşımaz, gidecek yer bakmaz" dedi.

"Çıkarabildiğimiz kıymetli eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz"

Ahmet Uçar isimli vatandaş ise "Çok büyük bir felaket yaşadık. Nurdağı tamamen silinmiş vaziyette. Evlerin oturulacak bir hali yok. Neredeyse bütün evler enkaz halinde. O yüzden biz de taşınmaya çalışıyoruz. Ağır hasarlı evlerimizden çıkarabildiğimiz kıymetli eşyalarımızı sağlam bulduğumuz yerlere koyduktan sonra bir süre çadırda yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yakınlarımızdan 25 kişiyi kaybettik, acılarını bile doğru dürüst yaşayamadık"

İbrahim Uçar isimli genç bir vatandaş da afet nedeniyle 25 yakınını kaybettiğini söyleyerek, "Yakınlarımızdan 25 kişiyi ne yazık ki kaybettik. Onların acılarını bile doğru dürüst yaşayamadık. Biz de oturduğumuz evden can havliyle zor çıktık. Şimdi de taşınacak bir yerimiz yok ama eşyalarımızı hasarlı evlerimizden çıkartıyoruz. Bundan sonra da ne olacak, nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Eşyalarımızı çıkardıktan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz" diye konuştu.