Obezite cerrahisi ile fazla kilolarına veda etti

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Yusuf Ünal , fazla kiloları nedeniyle gündelik işlerini bile istediği gibi rahat yapamaz hale gelince, çareyi obezite ameliyatında buldu.

Yıllarca kilo sorunu yaşayan Yusuf Ünal, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 150 kilo olan Ünal için “Sleevegastrektomi” (tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası kiloları ile vedalaşacağı için mutlu olduğunu ifade eden Ünal, “Gündelik hayatta rutin işleri bile yaparken dahi zorlanıyordum. Çareyi önce diyet yapmakta aradım fakat yaptığım tüm diyetlere rağmen istediğim sonucu alamadım. Bu duruma daha fazla dayanamayarak çözüm arayışına girdim ve birçok araştırma yaptım. Araştırmalarım neticesinde Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'ı tercih ettim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebilmenin ve kilolarımla vedalaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ameliyatımı başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin bey başta olmak üzere, güler yüzleriyle mesleğini icra eden Hatem Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Tüp mide ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifade eden Op.Dr. Yılmaz, “Hastamız, bize daha önce benzer ameliyatları yaparak sağlığına kavuşturduğumuz hastalardan aldığı tavsiyeler üzerine ulaşmış. Hastamıza uygulamış olduğumuz muayene ve tetkikler sonrasında "Sleevegastrektomi" (müp mide) ameliyatı için hazırlıklara başladık. Hastamızın ameliyatı gayet başarılı geçti. Ameliyat sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşamayan hastamızı genel cerrahi servisinde 2 gün yatırdıktan sonra taburcu işlemlerini gerçekleştirdik. Bir süre de evinde dinlendikten sonra düzenli doktor takibi ve verilen beslenme planına dikkat ederek normal hayatına geri dönebilecek" diye konuştu.