Obezite'den kurtulmak için Hatem Hastanesine geldiler

Almanya'dan gelen 42 yaşındaki Filiz Öztaş, Gaziantep'te ikamet eden Halit Havari ve Almanya'da yaşayan 19 yaşındaki genç kız, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne gelerek Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan Obezite Cerrahisi ile sağlıklarına kavuştular.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde uygulanan obezite cerrahisinin ünü Türkiye sınırlarını da aştı. Yurt dışındaki birçok obezite hastalarının da tercihi haline geldi. Obezite cerrahisi için Almanya'dan gelen 19 yaşındaki genç kız, fazla kilolarından dolayı kendini çok mutsuz hissedince birçok araştırmalarda bulundu ve Hatem Hastanesi'nde bu ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığı bilgisine ulaştı. Dr. Emin Yılmaz ile temasa geçip Gaziantep'e geldi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlıklı bir şekilde ülkesine döndü.

Almanya'dan Gaziantep'e gelen 42 yaşındaki Filiz Öztaş'ın ise 2 hafta önce akrabası, Dr. Emin Yılmaz'a obezite ameliyatı oldu, ameliyattan sonra akrabasının çok iyi olduğunu, korkacak bir durum olmadığını görünce kendisi de ameliyat olmaya karar verdi. Çocukluğundan beri kiloları ile savaşan Filiz Öztaş, ameliyatının çok iyi geçtiğini ifade ederek, yaşam standartlarının yükseleceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gaziantep'te ikamet eden 122 kilo olan Halit Havari sosyal medya üzerinden Dr. Emin Yılmaz'a ulaştı. Tansiyon, şeker hastası olan Halit Havari‘nin dizinde oluşan ağrıları çok artmaya başladı. Diz ağrıları nedeniyle başvurduğu doktorlar kilo vermesinin şart olduğunu, veremediği takdirde protez takılması gerektiğini ifade ettiler. Kilolarından çok şikayetçi olan Havari çareyi obezite ameliyatında buldu. Hastalar ameliyattan sonra hemen ayağa kalkıp yürüyebildikleri için ve ağrı sızı yaşamadıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, başta Dr. Emin Yılmaz olmak üzere hastane çalışanlarına teşekkür ettiler.

Obezite cerrahisi hakkında bilgi veren Dr. Emin Yılmaz, “Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok hastamız geliyor. Gelen hastalarımızı Obezite ve diyabet cerrahisi ekibimizle birlikte değerlendirip, ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Obezite tedavisinde, aynı zamanda yandaş hastalıklarla da mücadele ediyoruz. Obezite ve Metabolik Cerrahi konusunda güçlü ekibimiz ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi sayesinde hastalarımız, emin ellerde güvenli bir ortamda tedavilerini gerçekleştirip, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar” dedi.