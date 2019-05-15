Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev'den resital

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği, 16 Mayıs 1919'da Büyük Atatürk'ün izinde başlatılan bağımsız, güçlü, çağdaş Türkiye yolculuğunun 100'üncü yılını, ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev'in resitali ile karşılayacak.

Dernek Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep Lisesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933'te Gaziantep'i ziyareti sırasında kent halkının talebi üzerine Büyük Önder'in telgrafla talimatı üzerine kurulduğunu anımsattı.

Büyük Önder Atatürk'ün, Türkiye'nin düşmandan kurtarılması düşüncesini 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere bindiği Bandırma Vapuru yolculuğu ile başlattığına dikkat çeken İnce, “Gaziantep Lisesi'nin 86'ıncı kuruluş yılında, Atatürk'ün izinden Türkiye yolculuğunun 100'üncü yıldönümünü, işte bu nedenle 16 Mayıs 2019'da ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev'in resitali ile karşılayacağız” dedi.

Piyano resitalinin 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 21.30'da Büyükşehir Belediyesi yanındaki Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenleneceğini kaydeden İnce, “Büyük Önder Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarının yanında bizler ne yapsak azdır. Bu yolculuğun 100'üncü yılı, Türkiye Cumhuriyeti için yolun başı sayılır, daha aşacak çok yolumuz var” diye konuştu.