Ödüllü yapımlar GAÜN güzel sanatlar fakültesinde

Akbank Kısa Film Festivalinin ödüllü filmlerini üniversitelerle buluşturma etkinliği kapsamında, kısa film seçkileri Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle buluştu. GAÜN Cep Sinemasında gerçekleşen film gösterimi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir, Öğr. Gör. Özge Nilay Erbalan Gürbüz ve Öğr. Gör. Menekşe Meriç Avşar'ın da katkılarıyla gerçekleştirilen gösterimin seçkilerinde, Ulusal Kategori En İyi Film ödülü sahibi ‘Ablam', Ulusal Kategori Mansiyon ödülü sahipleri ‘Kurbağa Avcıları', ‘Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var, ‘Titanyum' ve Uluslararası Kategori En İyi Film ödülü sahibi, ‘AllThese Creatures' yer aldı.

Sinema Televizyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir yaptığı sunuşta Sinema Televizyon öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin gösterimden yararlanacağını umduğunu belirtirken, öğrenciler tarafından alkışlanan filmler beğeniyle izlendi.