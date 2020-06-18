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Odunluk alanda çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde odunluk alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken, yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde odunluk alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken, yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde kalıp tahtalarının bulunduğu boş bir alanda bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yangını çevre binalarına sıçramadan kontrol altına aldı.

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