Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi

Gaziantep'te oğlunun iş arkadaşıyla ettiği kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk babası Yusuf Deveci, Nizip'te defnedildi.

Nizip merkezde bir dönercide çalışan Ali Osman Deveci, husumetli olduğu iş arkadaşı Harun E. ile akşam iş çıkışı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönerken, Ali Osman Deveci babası Yusuf Deveci'yi arayarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelerek kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Deveci, kavga sırasında Harun E. tarafından bıçaklandı. Talihsiz baba kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk babası Deveci, hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Deveci'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Aileye teslim edilen cenaze Nizip İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Polisin olay sonrası gözaltına aldığı Harun E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.