Öğrenciler, bilimsel etkinliklere yoğun ilgi gösteriyorlar

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin öğrencinin yararlandığı Bilim Şehitkamil'deki eğitimlere yoğun ilgi sürüyor. Ortaokul öğrencisi Miraç Bilici, “Bugün de Bilim Şehitkamil'e gelerek, burada merakımı gidermeye çalıştım. Burası gerçekten çok güzel bir yer” dedi.

Öğrencilerin bilime ilgilerini artırmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına 3 yıl önce öğrencilerin hizmetine sunulan Bilim Şehitkamil'den bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrenci hizmet aldı. Öğrencilerin; akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak gibi amaçlarla verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere büyük ilgi gösteriliyor. Her gün yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü Bilim Şehitkamil'deki faaliyetler, aralıksız devam ettiriliyor.

''Öğrencilerimize uygulamalı eğitimler sunuyoruz''

Bilim Şehitkamil'deki faaliyetlere ilişkin açıklamada bulunan Uzay Havacılık Astronomi Atölyesi Eğitmeni Tuğba Arslantaş, “Bilim Şehitkamil'de farklı yaş gruplarından öğrencilerimizi bilim ile buluşturarak, onlara bilimin farkındalığını kavratmaya, yaşayarak, işiterek, daha iyi anlaşılmasını sağlıyoruz. Bilim atölyelerimizde haftanın 5 günü olmak üzere, doğa bilimleri, matematik bilimleri, uzay havacılık astronomi bilimleri, teknoloji bilimleri ve tasarım bilimleri olarak 5 atölyede öğrencilerimize uygulamalı eğitimler sunuyoruz. Öğrencilerimiz, kendi bireysel yeteneklerini biraz daha keşfederek daha güzel bir ortamda potansiyellerinin farkına vararak, gelecek için kendi hedeflerini çizerek ve bilimi severek daha iyi bir şekilde ilerliyorlar” şeklinde konuştu.

''Bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor''

Bilimsel etkinliklere öğrencileriyle birlikte katılan Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Erhan, “Bilim Şehitkamil'e geldiğimiz zaman ve buradaki etkinlikleri gördüğümüz zaman, buranın öğrencilerimiz üzerinde ne kadar etkili olduğunun farkına vardık. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimizin içindeki cevheri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ortamda da bu cevherlerin farkına varılıyor. Öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetenekli olduğu alanlara yönlendiriliyorlar. Özellikle teknoloji anlamında yüksek yetkinliği bulunan öğrencileri ortaya çıkarmada çok etkili. Öğrencilerimiz de buraya gelerek hem mutlu oluyorlar hem de kendilerini geliştirmek için büyük bir imkana sahip olduklarını belirtiyorlar. Öğrencilerimiz, atölyelerde aldıkları eğitimlerden sonra gözlerindeki o parıltıyı görebiliyoruz. Mükemmel derecede mutlu olduklarını ve yeteneklerini ön plana çıkarabildiklerini görebiliyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” açıklamasını yaptı.

Burası gerçekten çok güzel bir yer

Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu öğrencisi Miraç Bilici ise deneyimini şu sözlerle anlattı:

“Bilim Şehitkamil'deki hocalarımızla burada çok güzel faaliyetler yaptık. Burada olmaktan da gerçekten çok mutluyum. Bilime merakım her zaman vardı. Bugün de Bilim Şehitkamil'e gelerek, burada merakımı gidermeye çalıştım. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Buradaki hocalara vermiş oldukları eğitimlerden dolayı teşekkür ediyorum.”