Öğrenciler çalışmalarını sergiledi

sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, resmin, sayısal ve sözel dersler gibi çalışılarak öğrenilmeyeceğini ve resim yapmanın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu söyledi. Nuh Okumuş, “Çalışarak sözel veya sayısal derslerde başarı sağlayabilirsiniz ama ne kadar çalışırsanız çalışın iyi bir ressam olamazsınız. Ressam, doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir” dedi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, sergide emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Doç. Dr. Ayhan Özer ise, “Resim Atölye dersinde desen dersinin çalışmalarını sergiliyoruz. Bu serginin oluşum sürecinde öğrencilerimiz yoğun bir çaba saffetti. Deneyim sağlamak için bu sergiyi açtık. Bu öğrencilerimiz için bir başlangıç. Eminim daha güzel işler yapacaklar” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra eser sahiplerine GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve Doç. Dr. Ayhan Özer tarafından sertifika takdim edildi.