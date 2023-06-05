Öğrenciler, doğayı resmetti

Çevre bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlenen programa katılan öğrenciler, doğa resimleri çizdiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) Resim Kursu öğrencilerine için Dülük Tabiat Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik, yapılan piknik ile devam etti. Programa katılan öğrenciler, daha sonra doğa temalı resimler çizdiler. Ayrıca öğrenciler, doğadan topladıkları materyalleri asamblaj tekniğini kullanarak üç boyutlu resimlerde kullandılar. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenler, çocuklara çevre konulu bilgilendirmede bulundular.

Doğal ortamda, doğal resimler

Programa ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Sanat Merkez Karakalem ve Temel Resim Öğretmeni Cansu Özdemir, “5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklarla birlikte gölün etrafında bir doğa yürüyüşü yaptık. O doğa yürüyüşü etkinliğimizden sonra yemek etkinliğimiz oldu. Çocuklarla birlikte sohbet ederek, yemek yedik. Ondan sonra da şu anda doğa temasında karşılarına aldıklar malzeme ve objelerle birlikte çocuklar doğa üzerinde resimler çiziyorlar. Kendi tekniklerine göre kara kalem, kolaj ve asamblaj çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Doğal ortamda, doğal resimler yapmaya çalışıyorlar. Günümüzü bu şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu.