Öğrenciler geleceği kodluyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle Avrupa Kodlama Haftası renkli geçiyor. Öğrencilerle yürütülen çeşitli projelerin verimli geçtiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, eleştirel ve sistematik düşünen, üretken, bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim bireyler olarak yetişmeleri için geleceği GKV'de kodluyoruz. Bu yıl 9-24 Ekim 2021 tarihleri arasında uygulanan Avrupa Kodlama Haftası'nda GKV Özel İlkokulunda kodlama ve dijital okuryazarlığını eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirmek, teknolojinin çalışma prensibiyle ilgili öğrencilerimizin anlayışlarını genişletmek, yeni fikirler üretmelerini sağlamak ve bu fikirlerin nasıl hayata geçirileceğini göstermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi" dedi.

"Her şey çocuklarımız için"

Öğrencilerin bir birinden farklı etkinlikle çalışmalarda görev aldığını da sözlerine ekleyen Onan, "Kodlama Haftası boyunca ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz Hour Of Code ve Dans Partisi etkinliklerini eğlenerek tamamladılar. 4. sınıf öğrencilerimiz ise bilgi, beceri ve orijinal fikirlerini bir araya getirerek atık malzemelerden robotlarını tasarladılar. Öğrendikleri kodları, Canva programında afiş tasarımına ekleyerek robotlarıyla sergilediler. Minecraft kodlama ekinliğini tamamlayarak sertifikalarını kazandılar. Ayrica kulüp derslerinde öğrencilerimiz Lego Robotik, Mbot Robot, Vex Robotik, Scratch, Yapay Zeka ile ilgili çalışmalara katıldılar. Etkinliklere katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz" dedi.