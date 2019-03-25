Öğrenciler hocalarının tecrübelerini dinledi

Bilimsel çalışma yapan fakülte içi, fakülte dışı ve üniversite dışından hocalarla öğrencileri buluşturmak için yapılan programda öğrencilerin merak ettikleri soruları sordular. Öğrencilere tartışabilecekleri bir ortam sunulması ve çeşitli çalışmalar yapılabilmesi için “Hocaya Sor” etkinliğinin düzenlediği belirtildi. Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek olacak bir etkinliği daha hayata geçiren HKÜ Eğitim Fakültesi, ilk olarak Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk'ü ağırladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ailesinden, geçirdiği asistanlık günlerinden ve doktora araştırmaları için gittiği Amerika'da yaptığı çalışmalardan bahseden Büyüköztürk'ün tecrübelerini öğrenciler büyük bir ilgiyle dinledi. Etkinlikte öğrenciler Büyüköztürk'e, "Ailenize zaman ayırabildiniz mi, Korktuğunuz, başarısız olduğunuz bir zaman oldu mu, Bize başarılı olma konusunda tavsiyeniz ne olur. Bu kadar saygın olabilmeyi nasıl başardınız, Akademisyen olmasaydınız ne olmak isterdiniz” gibi sorular yöneltti. Büyüköztürk ise sorulan sorulara hayat tecrübelerinden örnekler vererek açıkladı. Büyüköztürk ile birlikte alanında uzman birçok hocanın tecrübelerini dinleyen öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgiler öğrendi.

Etkinliğin sonunda programı değerlendiren öğrenciler, hocalarının samimi cevaplarıyla güzel ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek iyi niyetin, iletişim yönetiminin hayattaki önemini anladıklarını belirttiler. Ayrıca öğrenciler, güler yüzlü olmanın ve iş birliğinin kazandırdığını, cesaret ve inançla ise her şeyin mümkün olabileceğini öğrendiklerini ifade ettiler.