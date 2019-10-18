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Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde öğrenci ve öğretmenler "Barış Pınarı" yazarak, Barış Pınarı Harekatı’nın kahramanlarına selam gönderdi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğrenci ve öğretmenler "Barış Pınarı" yazarak, Barış Pınarı Harekatı'nın kahramanlarına selam gönderdi.


Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 240 kişilik grup, okul bahçesinde "Barış Pınarı" yazdı. Hazırladıkları koreografiyi sosyal medyadan da paylaşan öğrenciler, yoğun ilgi gördü. Öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Barış Pınarı kahramanlarının yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini ifade etti.

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