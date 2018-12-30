Öğrenciler kurtuluş kupası için mücadele etti

Şahinbey Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

Şahinbey Belediyesi'nin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 25 Aralık etkinlikleri kapsamında birlikte düzenlediği liseler arası Voleybol Turnuvası Akkent Spor Salonu'nda yapıldı. İl genelindeki liselerin katılımıyla gerçekleşen turnuvaya 10 erkek takımından 120 sporcu, 18 kadın takımından 216 sporcu katılırken toplamda 236 sporcu takımlarına derece kazandıra bilmek için ter döktü.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler arasında düzenlenen müsabakaları her zaman desteklediklerini belirterek, “Gaziantep'in Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz liseler arası voleybol turnuvası okullarımız tarafından yoğun ilgi gördü. 236 gencimizin katıldığı müsabakalarda öğrencilerimiz hem eğlendi hem de yarıştı. Bildiğiniz gibi öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırıp, teşvik etmek için kitaplar dağıtıp etkinlikler düzenliyoruz. Düzenlenen bu tür organizasyonlarla da daha sağlıklı bir nesil yetişmesini hedefliyoruz. Düzenlenen bu turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutluyorum” dedi.

"Dereceye Giren okullar

Düzenlenen Liseler arası Kurtuluş Kupası Voleybol Turnuvası'nda kadınlarda Ada Koleji 1., Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Çamlıca Anadolu Lisesi 3., Şehitkamil belediyesi Anadolu Lisesi 4. olurken, erkeklerde Şehit Cuma Akıl Anadolu Lisesi 1., Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu Lisesi 2., Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi 3., Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4. oldu.

Derece giren okullara kupaların yanı sıra Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.