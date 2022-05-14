Öğrenciler Nasa sergisiyle uzaya yolculuğunu keşfetti

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde açılan dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi'ni gezdi.

İnsanoğlunun yarım asırdan daha uzun süren uzay yolculuğuna şahit astronot ve kozmonotların kullandığı araçlarda bulunan malzemeleri, yemek aparatları, kıyafetlerin sergilendiği, ay taşına dokunulabildiği NASA sergisi özel misafirlerini ağırladı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim ve tedavi gören öğrenciler, uzayı keşfeden araçları, ekipleri ve arkasındaki bilim insanlarını tanıdı, kullandıkları malzemeleri hem gördü hem de öğrendi.

Çocukların hayal dünyasında farklı bir pencere açmayı, insanlığın uzay macerasını keşfetmeleri ve bilime ilgilinin oluşması hedefleniyor.

Program hakkında bilgi veren Engelsiz Yaşam Merkezi Etkinlik Sorumlusu Asiye Parsak, engelliler haftası sebebiyle farklı bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, “İlk başta bizde çocuklarımızın nasıl bir tepki vereceğini bilmiyor ve merak ediyorduk. ‘Bilim' zaten büyükleri dahi heyecanlandıran sihirli bir sözcük. Girdiğimizde çok iyi karşılandık. Roket ve uçak modellerini gördüler ve heyecanlandılar. Rehberler eşliğinde sergi gezdirildi. Çocuklar uzaya çıkan ilk hayvanları görüp tanıttılar, mutlu oldular. Ziyaret sonunda çocuklar ‘Bizde uçalım', ‘Bizde uzaya gidelim', ‘Bende roket yapacağım' dediler. Uzayla ilgili kafalarında bir hareketlilik oluştu. Onlar için farklı bir bakış açısı oldu. İlgisi olan çocuklarımız okullarını ve mesleklerini buna göre tercih edebilirler” ifadelerini kullandı.

4 ay boyunca ziyarete açık

Dünya yolculuğunun Türkiye durağında İstanbul'dan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle 23 Nisan'da açılan sergi 4 ay boyunca Gaziantepliler ve komşu illerdeki meraklılarıyla buluşacak.