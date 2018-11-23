Öğrenciler, öğretmenleri için fidan dikti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokulu öğrencileri üzerine öğretmenlerinin adı yazan fidanlar dikerek, öğretmenler gününü kutladı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 61 öğretmenin isimlerinin yazılı olduğu fidanlar dikti. İslahiye Belediyesine ait sokak hayvanları için yapılan Dilsiz Kullar Yaşam merkezi bahçesinde yapılan fidan dikimi ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Murat Bayram Kurşun, "Öğrencilerimiz bu yıl farkındalık oluşturarak, böyle bir öğretmenler günü kutlaması düşünmüş. Bu fikir ile öğrencilerimiz, öğretmeneline en güzel hediyeyi verdi. Artık her öğretmenin adını taşıyan fidan var. Aynı zamanda burasının sokak hayvanların yaşam merkezi oluşu da çok önemli. Çünkü sokak canlarına yazın gölgeli ortamlar gerekiyor. Bu nedenle büyük bir kazançtır" dedi.

İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Mide oğlu yaptığı konuşmada, "Burayı sokak hayvanlarına tahsis etmiştik. Gönüllü hayvan severler ile el birliği ile yapıyoruz Okulumzdan da böyle bir talep gelince bizde aklımıza sokak hayvankları yaşam merkezi geldi zaten buranın ağaçlandırması gerekiyordu. Hemde çocuklarımıza sokak hayvanları sevgisi aşılanması ve çocukların unutulmaz bir öğretmenler günü hediyesi vermesi anlamında da çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Etkilik çocukların ağaç dikmesi ve yaşam merkezindeki hayvanları sevmesi ile son buldu