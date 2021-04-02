Öğrenciler, okulun kurucusunu kara kalem ile resmetti

Efsane sanayici, GKV Özel Okullarının kurucusu merhum Cemil Alevli'nin vefatının 49'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri okullarının kurucusunu unutmayarak onun için bir çalışma atölyesi kurarak Cemil Alevli portrelerini kara kalem tekniğiyle çizdiler.

Ölümünün 49'uncu yılında farklı etkinliklerle anılan Efsane Sanayici Cemil Alevli için kendi adını taşıyan ve Türkiye'nin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri de bir birinden farklı etkinliklerle okullarının kurucularını anmayı ihmal etmedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Kamal Aslan ve Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu rehberliğinde “Günlerden Cemil Alevli” adlı atölye çalışması düzenleyen öğrenciler GKV Özel Okullarının kurucusu merhum Cemil Alevli'nin portrelerini kendi üsluplarında kara kalem olarak çizdiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Kamal Aslan yaptıkları değerlendirmede, “Okullarımızın kurucusu merhum Cemil Alevli'yi rahmetle anıyoruz. Cemil Alevli yaşamı boyunca sadece sanayi, ekonomi, eğitim, spor alanlarında değil aynı zamanda kültür ve sanat alanlarında da kentimize önemli katkılar sağlayan çalışmaların en büyük destekçisi olmuştur. Öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz çalışma atölyesinde kurucumuz Cemil Alevli'nin portrelerini kara kalem tekniğiyle öğrencilerimiz kendi eskiz defterlerine karakalem cemil alevli portresi çizdiler. Okullarımızın kurucusu Cemil Alevli'yi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştular.