İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi ile özgüven kazanıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin daha ferah ve sosyal bir ortamda gelişimlerini sağlamak, stres atıp özgüden sağlamak için başlattığı “Oyna, Öğren ve Yaşa” projesi başladı.

Burç ormanı içerisinde bulunan ‘Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde her hafta bir okulun öğrencilerine öz güven eğitimi veriliyor. Merkezden bugüne kadar ortalama 50 bin öğrenci yararlandı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliğinin ortaklığında SODES projesi kapsamında 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde öğrenciler günü birlik ve yatılı olarak kamp yapabiliyor. Özellikle taşra kesiminde terör baskısı, madde bağımlılığı gibi risk altında bulunan çocukların katıldığı merkezde; öğrenciler öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyorlar.


Önceki gün Perilikaya bölgesinden Pakize Kemal Öğücü Ortaöğretim okulundan 150 öğrencinin eğitim aldığı merkezde; öğrenciler tırmanma duvarı, denge ipi, takım oyunu, ritim tutma, gibi faaliyetler ile öz güvenlerini geliştiriyorlar.


Sportif branş faaliyetleri yapılıyor


Hayatlarında belkide ilk defa doğa ortamında sportif bir faaliyet ile karşılaşan öğrenciler; merkezde kaldıkları sürede unutulmayacak maceralar yaşıyor. Her geçen sene etkinlik ve katılım sayısını arttıran merkeze talepler de artmaya başladı. Köy (mahalle) okullarından gruplar, yetim/öksüz çocuklar derneği gibi gruplar da merkezden faydalanıyor. 10 yaş üzeri katılımcı grupların günübirlik ve yatılı olarak gelebildiği merkezde yıl içerisinde eğitim öğretim zamanlarında hafta içi devlet okullarına hafta sonları ise özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.


Kurulduğundan bu yana devlet okullarından ücret talep edilmeyen ve özel merkezindeki faaliyetler genellikle indoor ve outdoor etkinlikler olarak iki ayrı grupta yürütülüyor. Merkezde; fiziksel koşullar da göz önüne alınarak çeşitli sportif branşlarda faaliyetler yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.