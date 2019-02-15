Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi ile özgüven kazanıyorlar

Burç ormanı içerisinde bulunan ‘Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde her hafta bir okulun öğrencilerine öz güven eğitimi veriliyor. Merkezden bugüne kadar ortalama 50 bin öğrenci yararlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliğinin ortaklığında SODES projesi kapsamında 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde öğrenciler günü birlik ve yatılı olarak kamp yapabiliyor. Özellikle taşra kesiminde terör baskısı, madde bağımlılığı gibi risk altında bulunan çocukların katıldığı merkezde; öğrenciler öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyorlar.

Önceki gün Perilikaya bölgesinden Pakize Kemal Öğücü Ortaöğretim okulundan 150 öğrencinin eğitim aldığı merkezde; öğrenciler tırmanma duvarı, denge ipi, takım oyunu, ritim tutma, gibi faaliyetler ile öz güvenlerini geliştiriyorlar.

Sportif branş faaliyetleri yapılıyor

Hayatlarında belkide ilk defa doğa ortamında sportif bir faaliyet ile karşılaşan öğrenciler; merkezde kaldıkları sürede unutulmayacak maceralar yaşıyor. Her geçen sene etkinlik ve katılım sayısını arttıran merkeze talepler de artmaya başladı. Köy (mahalle) okullarından gruplar, yetim/öksüz çocuklar derneği gibi gruplar da merkezden faydalanıyor. 10 yaş üzeri katılımcı grupların günübirlik ve yatılı olarak gelebildiği merkezde yıl içerisinde eğitim öğretim zamanlarında hafta içi devlet okullarına hafta sonları ise özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kurulduğundan bu yana devlet okullarından ücret talep edilmeyen ve özel merkezindeki faaliyetler genellikle indoor ve outdoor etkinlikler olarak iki ayrı grupta yürütülüyor. Merkezde; fiziksel koşullar da göz önüne alınarak çeşitli sportif branşlarda faaliyetler yapılıyor.