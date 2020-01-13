Öğrenciler yarıyıl tatilini Şahinbey'de dolu dolu geçirecek

Spor alanında çok sayıda branşta eğitim veren Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel olarak gelişimine katkı sağlamak için yarıyıl tatilinde spor okulu açacak. Şahinbey Belediyesi öğrencilere yarıyıl tatilinde atletizm, basketbol, jimnastik, çocuk platesi, futbol, halk oyunları, karate, judo, kick, boks, macera park, masa tenisi, okçuluk, tekvando ve voleybol branşlarında eğitim verecek. Kayıtlar, 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Akkent Spor Köyü'nde yapılacak.

“Daha sağlıklı nesiller için spor yapalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara ve gençlere spor yapmalarını önererek, “Sürekli gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyoruz. Sağlıklı beslenme ve spor gerçekten çok önemli. Çünkü çağımızın hastalığı obezite ile en iyi mücadele etmenin yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli spor yapmaktan geçiyor. Şahinbey Belediyesi olarak düzenli olarak bisiklet turları ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz. ‘Spor Yap, Sağlıklı Kal' sloganıyla herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Yapmış olduğumuz spor tesisleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımıza bu konuda yol gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin spor yapabilmeleri için 86 bin 500 metrekare alan üzerine Akkent Spor Köyü'nü kurduk. Bunların yanı sıra bisiklet ve spor ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırarak daha sağlıklı bir neslin yetişmesini hedefliyoruz” diye konuştu.