‘Öğrencilerde azim ve motivasyon' semineri

Mediha Ömür, Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde organize edilen ‘Öğrencilerde Azim ve Motivasyon' seminerine katıldı. Çok sayıda öğretmenin ve danışmanın takip ettiği seminerde Mediha Ömür, öğrencilerin akademik ve özel hayatlarındaki başarılarını zeka ve yetenekten daha fazla etkileyen azim kavramını tanıtarak öğrencilerde azmin nasıl geliştirilebileceğine dair örnekler sundu.

Şehitkamil Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Öğrencilerde Azim ve Motivasyon' isimli seminer yoğun ilgi gördü. Seminere konuşmacı olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Mediha Ömür katıldı.

Seminerde konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Mediha Ömür, bir kişide azmin varlığından bahsedilebilmesi için o kişide uzun süreli hedeflerin bulunması ve o hedeflere doğru kararlı adımlarla ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Azmin bir sürat koşusundan çok bir maratona benzediğini kaydeden Mediha Ömür, bir hevesle ve büyük bir enerjiyle işe başlayıp yarı yolda tükenen kimselerin uzun süreli hedeflere ulaşamayacağını, başarının yol kazalarına ve başarısızlıklara göğüs gerebilmekle ilişkili olduğunu vurguladı. Psikolog Ömür, azmin geliştirilebilir bir yetenek olmakla birlikte eğitmenlerin kişisel tecrübelerinin, iletişim becerilerinin ve sezgilerinin de öğrencilerin azim gelişiminde önemli bir rol oynadığı ifade etti.

Programa katılan eğitimcilerin kişisel gözlemleri ve deneyimlerinin de dinleyen Öğretim Üyesi Mediha Ömür, azmin öncelikle çocuğun ilgi duyduğu yerde aranmasının ve bunun için de eğitimcilerin öğrencilerle kurdukları iletişimin önemi üzerinde durdu.

Azim İçin Gereken Koşullar

Mediha Ömür, öğrencilerde azmi geliştirmek için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi:

“Öğrencinin ilgi alanlarını ve uzun süreli hedeflerini açığa çıkarmak, ilgi duyulan alanlarda uğraştırıcı ve uzun süreli ödevler/projeler vermek, görev süresince yaşanan zorluklarda ‘ne kadar uğraşacağını görmek istiyorum' gibi azmi destekleyici konuşmalar yapmak, hataları cezalandırmak yerine öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak görmek ve hatalara bakıp öğrencinin hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini belirlemek, öğrencinin çabasını fark ve takdir etmek, başarıları kutlamak ve başarıya giden yoldaki zorlukları hatırlatıp öğrencinin bunları nasıl göğüslediğini vurgulamak, başarıların ve başarısızlıkların kaynağı olarak zekayı veya yeteneği değil çabayı işaret etmek, öğrenci bir görevde zorlanma ve pes etme eğilimi gösterirse başarıyla sonuçlanan daha önceki uzun süreli görevlerini örnek göstermek ve zorluklarla nasıl mücadele edebildiği hatırlatmak.”

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan katılımcılar, seminerin faydası üzerinde durdular. Serminlerde edindikleri deneyimleri çevrelerine aktaracaklarını ifade eden katılımcılar, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.