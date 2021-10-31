Öğrencilerden gençlik kütüphanelerine yoğun ilgi

Okuldan arta kalan zamanlarını Şehitkamil Belediyesi gençlik kütüphanelerinde geçiren öğrenciler, sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma imkanı buluyorlar.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu konuda kapasite arttırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında bulunan gençlik kütüphanelerine öğrenciler, büyük ilgi göstermeyi sürdürüyor. Evde ders çalışma olanağı olmayan ya da odaklanma sorunu yaşayan öğrenciler, gençlik kütüphanelerinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde ders çalışma imkanı buluyorlar. Ortaokul, lise, üniversite, YKS ve KPSS öğrencilerine; çalışma ortamının yanı sıra ödev ve konu araştırmalarına yardımcı olmak için bilgisayar hizmeti de sunuluyor.

"Kütüphenemize yoğun bir ilgi var"

Öğrencilerin kütüphanelere yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Mütercim Asım Kütüphanesi öğretmenlerinden Mehmet Sait Cila, “Malumunuz 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından kütüphanemize yoğun bir ilgi var. Burada ortaokul, lise, üniversite, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilere hizmet vermeye çalışıyoruz. 256 kişi kapasiteli kütüphanemize öğrencilerimiz yoğun talepte bulunuyorlar. Bizler de elimizden geldiğince öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek, öğrencilerimizin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz okuldan arta kalan zamanlarını kütüphanemize gelerek değerlendirmeye çalışıyorlar. Okulda, işlemiş oldukları derslerin tekrarını yapıyorlar, bunun yanı sıra ev ödevlerini yapıyorlar. Bilmedikleri konuları bizlere soruyorlar, bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kütüphanemize gelmek isteyen öğrencilerimizi de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Sessiz ve sakin bir ortamda derslerimize çalışıyoruz"

Gençlik kütüphanelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten lise öğrencisi Fatma Aytaç, “Okulların açılmasıyla birlikte ders başı yaptık. Tabi okuldan arta kalan zamanlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyemizin gençlik kütüphanelerine geliyoruz. Evde ders çalışma imkanımız pek olmadığı için burayı tercih ediyoruz. Kütüphanemizde sessiz ve sakin bir ortamda derslerimize çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz. Burada sağlığımız için hijyen, maske ve mesafe kurallarına da dikkat ediliyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İstediğimiz kitapları burada bulabiliyoruz, ödevlerimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Konsantrasyonumuz hiçbir şekilde dağılmıyor ve derslerimize daha adaptasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Bilmediğimiz konuları buradaki hocalarımız sayesinde çözmeye çalışıyoruz. Hocalarımız bizlere yakından ilgi göstererek derslerimize yardımcı oluyorlar. Böylesine güzel bir kütüphaneyi bizlere kazandırdıkları için Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Diğer öğrenci arkadaşlarımızın da Şehitkamil Belediyemizin gençlik kütüphanelerine gelmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.