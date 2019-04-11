Öğrencilerden sokak hayvanlarına yardım

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilköğretim okulu öğrencileri, sokak hayvanları için süt, mama ilaç ve battaniye yardımında bulundu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Abdülkadir Gülşen, Rehber Öğretmeni Mert Şentürk öncülüğünde, sokak hayvanları için yardım kampanyası başlatıldı. Öğretmen ve öğrencilerin kampanya ile topladıkları ve aldıkları süt, mama, ilaç ve battaniyeleri İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi Sorumlusu Bekir Şentürk'e teslim etti. Rehber Öğretmeni Mert Şentürk, küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sokak hayvanları için böyle bir kampanya gerçekleştirdiklerini belirterek, "Benzer kampanya ve çalışmalara devam etmek istiyoruz. Burada hem öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılıyor, hem de paylaşmayı öğretiyoruz. Bir farklılık oluşturmanın mutluluğunu da yaşayan öğrencilerimiz, sokak hayvanlarının da canlı olduğunu yakından hissedebiliyor" diye konuştu.