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Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde öğrenciler 36 şehit için 36 Türk bayrağı açarken, İdlib kareografisi ile de kahraman Mehmetçiğe destek verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler 36 şehit için 36 Türk bayrağı açarken, İdlib kareografisi ile de kahraman Mehmetçiğe destek verdi.


İslahiye de Cevdet Paşa İlkokulu öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin askeri konvoya saldırısı sonrası şehit düşen 36 asker için 36 Türk bayrağı açtı. 50 öğrenci ise İdlib yazarak harekatta görev alan kahraman Mehmetçiğe destek verdi. Öğrenciler, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla askere destek verdi.

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