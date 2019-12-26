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Öğrencilere "Durakta Matematik" projesi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dolmuş durağında "Durakta Matematik" projesini hayata geçirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuş durağında "Durakta Matematik" projesini hayata geçirdi.


İslahiye ilçesinde öğrencilerin matematiği benimsemesi ve deneyimlerini arttırabilmesi amacıyla Cevdetpaşa İlköğretim okulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan proje uygulamaya girdi. Proje kapsamında hazırlanan afişler ilçe merkezindeki yolcu duraklarına asıldı. Duraklara asılan afişlerle öğrencilere, matematik işlemleri çeşitli karikatür ve resimlerle anlatılıyor.


Projeyle ilgili bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı Neriman Aslanoğlu, "Projenin amacı, matematiği daha ilgi çekici hale getirip, ön yargıları kırmak ve öğrencilerin severek eğlenerek matematiği öğrenmelerini sağlamaktır" Proje, matematiğin öğrencilere öğretilmesi noktasında farkındalık oluşturdu" dedi.

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