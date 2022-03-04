Öğrencilere emperyalizmin tuzakları uyarısı

Dr. Mehmet Akbaş tarafından Emperyalizmin Tuzakları Konferansı GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

GAÜN Adem Topluluğu tarafından hazırlanan konferansta emperyalizmin sömürgecilik anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Akbaş konuşmasında, öğrencilere emperyalizm tuzaklarına karşı dikkatli olmalarını söyleyerek, uyarılarda bulundu. Emperyalizmin sadece bir sahada değil birçok alanda kurduğu tuzaklarla faaliyet gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Akbaş şunları söyledi:

“Bu tuzak gıda sektöründe olabilir. Öyle bir tohum üretilir ki size satar ve bir daha bundan tohum elde edemezsiniz. Siz televizyon dizilerini seyrederken farkında olmadan bir taraftan petrolünüz gider, enerjinize el konulur, planlar çevrilir. Çeşitli televizyon dizileriyle uyutulursunuz. Bazen bir mafya dizisi, psikolojik rahatsızlığı ifade eden, kadın-erkek ilişkilerini konu alan veya yanlış ilişkiler üzerine kurgulanmış bir dizi olabilir. Bunlar toplumu başka yöne yönlendirir. Böylelikle toplum sömürüldüğünün farkında olmaz.”

Prof. Dr. Akbaş konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Emperyalizm şu tuzağı da kurar; ilk önce kişiye içki, sigara gibi sağlığa zararlı maddeleri ücretsiz temin edey, alıştırır. Alıştırdıktan sonra önce parayla satmaya başlar. Bu sefer neye müptela edilmişse onu elde etmek için kişi yasal olmayan eylemlere yönelebilir, bu da başka bir tuzak. İşin başka bir boyutu; bir terör örgütü kurulur. Örgüte eleman bulmanız için işsizliğin olması lazım. Yoksa çalışan karnı doyan bir insan zaten örgüte üye olmaz, teröre bulaşmaz. O kişi alınarak çok büyük maaşlarla silahlı örgütlerde kullanılır. Yine bir başka acı tehlike ise şu anda 7 milyon üniversite öğrencisinin kredi kartı tuzağıyla karşı karşıya kalması. Bunu anlatmak lazım. Mezhepler, ırklar üzerinden insanları savaştırabilirler. İki ülke arasında bir sınır sorunu ortaya çıkarılır. İki komşu ülke birbirine düşman edilir. Tuzaklar çok, bize düşen bu tuzakların farkında olmak.''