Öğrencilere temizlik ve çevre bilinci aşılanıyor

Gerçekleştirilen faaliyete ilişkin değerlendirmede bulunan öğretmenler, eğitimlerin faydasına dikkat çekti.

Bilinçli nesillerin yetişmesi adına geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında birçok faaliyet gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından görevlendirilen Çevre Yüksek Mühendisi Sadık İsmail Tekiner, son olarak Malazgirt İlkokulu öğrencilerine temizlik ve çevre konusunda görsel sunum eşliğinde eğitim verdi. Uygulama kapsamında öğrencilere ilk olarak çevre temizliği konusunda eğitim veriliyor. Daha sonra havanın, toprağın ve suyun önemi anlatılıyor. Sonrasında çevre kirliliğinin canlıların yaşamlarına olumsuz etkileri konusunda bilgiler veriliyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atıkların çeşitleri konularında verilen bilgilerden sonra çevre kirliliği ile ilgili kısa film izletiliyor.

"Çok faydalı bir sunum ve eğitim oldu"

Yapılan faaliyetin önemine dikkat çeken Malazgirt İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ayçin Erdoğan, erken yaşta aşılanan temizlik ve çevre bilincinin faydasına işaret etti. Bu tür faaliyetleri canı gönülden desteklediklerini kaydeden Sınıf Öğretmeni Erdoğan, "Bugün okulumuzda Şehitkamil Belediyesi tarafından görevlendirilen kişi tarafından temizlik ve çevre bilinci konulu bir sunum yapıldı ve eğitim verildi. Verilen eğitimler çocuklarımız için bizim anlattıklarımızdan daha kalıcı oluyor. Çocuklar, burada öğrendiklerini ailelerine, çevrelerine anlatıyorlar. Bu nedenle belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir sunum ve eğitim oldu. Bu tür eğitimlerin yapılmasını biz öğretmenler her zaman canı gönülden destekliyoruz" diye konuştu. Eğitim sonrası konuşan öğrenciler, öğrendikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşacaklarını söylediler.

Program sonunda öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi.