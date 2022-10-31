Öğrencilerin tarih bilinci, yarışmalarla geliştirilecek

Şehitkamil'deki öğrencilerin tarih bilinci, ‘1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması' ve ‘Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması' ile geliştirilecek. Yarışmaların usul ve esaslarını belirleyen protokolleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı imzaladı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde imzalanan protokoller çerçevesinde 2 farklı yarışma düzenlenecek. 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması, Şehitkamil ilçesinde bulunan resmi ve özel tüm liselerin 9. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak. Protokol çerçevesinde yarışmaya katılacak tüm öğrencilere 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi kitabı dağıtılacak. Yarışmaya hak kazanan öğrenciler, 2 aşamalı sınavdan geçirilerek belirlenecek. Sınavın ilk aşaması okullarda yapılacak, ikinci aşaması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması ise Şehitkamil ilçesinde bulunan resmi ve özel tüm liselerin 10. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak. Protokol çerçevesinde Gaziantep'teki tüm liselere Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi kitabı dağıtılacak. Ayrıca 200 okula Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Panosu asılacak. Sınavın ilk aşaması okullarda yapılacak, ikinci aşaması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Bilgi yarışmalarında birincilik kazanan öğrenciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edilecek. Dereceye giren okullara ise dizüstü bilgisayar armağan edilecek.

“Amacımız geleneksel hale gelmesi”

İmza töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “1918-1921 yılları arasındaki Antep Savunması'ndaki o dönemin kronolojisiyle ilgili bir kitap yayınlamıştık. Bu kitabı okullarımıza dağıtmaya devam ediyoruz. 9. sınıfların bu kitaptan sorumlu oldukları bir bilgi yarışmasını geçen yıl başlattık. İnşallah bu yıl ikincisini gerçekleştirmiş olacağız. Amacımız bunun geleneksel hale gelip her yıl devam etmesi. Her yıl 9. sınıfta okuyan çocuklarımızın bu kitapçığı okuyup bunun üzerinden bilgi yarışmasına girmesini sağlayacağız. Antep Savunması'nın kronolojisini gösteren tabloları da okullarımıza astık. Şimdi yeni bir protokol ile 200 okulumuza arkeoloji çalışmalarıyla ilgili kronolojik çalışmanın tablosunu asacağız. Bunun yanı sıra Gaziantep bölgesindeki arkeolojik çalışmalar ve bunun kronolojisiyle ilgili bir bilgi yarışmasını da 10. sınıflar için bu yıl başlatmış olacağız. Bu konuda vermiş oldukları destekten dolayı Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep açık hava müzesi hüviyetindedir”

Törende söz alan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Bu yıl Şehitkamil Belediyemiz ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 2 bilgi yarışması düzenlenecek. İlk bilgi yarışmamız, Antep Savunması ile alakalı. Bu yarışma 9. sınıf öğrencilerini çerçeveleyen bir bilgi yarışması. 1918-1921 yıllarını çerçeveleyen ve dünyada eşine az rastlanan Antep Savunması'nı tüm çocuklarımızın öğrenebilmeleri, geçmişini daha iyi tanımalarını sağlamaya yönelik bir yarışma olacak. Türk milleti, geçmişinde, tarihinde istiklalinden ve istikbalinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla büyük bir savunma başlatmıştır. Fransız işgaline karşı yürütülen bu eşsiz savunmayı tüm öğrencilerimizin öğrenmesini istiyoruz. İkinci bilgi yarışmamız ise Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi konusunda. Gaziantep dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Birçok medeniyete, birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayı da açık hava müzesi hüviyetindedir. Karkamış'ta, Belkıs Zeugma'da, Yesemek'te, Tilmen'de ve ilçemiz sınırlarında olan Dülük'te ne kadar tarihi geçmişe sahip olduğu, ne kadar zengin bir geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Eğitime vermiş olduğu desteklerden, her zaman kurumlar arası iş birliğine önem vermelerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Yine bu yarışmada görev alacak olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz medeniyetlerini daha iyi tanıyacak”

İmza öncesi konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Öğrencilerimizin tarihlerini, medeniyetlerini daha iyi tanımaları adına böylesine güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Bugün de belediyemiz ile bu protokolü imzalıyoruz. Gazi Şehrimize, Şehitkamilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Sayın Kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.