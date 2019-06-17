Öğrencilerin yaz tatilinde de adresleri değişmeyecek

Nitelikli ortamlarda sunulan hizmet, öğrencilerin akademik kariyerlerini destekleyecek.

Öğrencilere akademik kariyerlerinin yanı sıra sunduğu birçok sosyal ve sportif imkanla öğrencilerin yanında olan Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili süresince yıl içerisinde olduğu gibi gençlik kütüphanelerini öğrencilerin imkanına sunmayı sürdürecek. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği gençlik kütüphanelerinde ücretsiz çay ve kek de ikram edilmeye devam edilecek. İlçe genelinde farklı noktalarda yer alan gençlik kütüphanelerinde, öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için internet imkanı da sağlanıyor.

“Faaliyetlerimize aralıksız devam etmekteyiz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde görevli Ali Bayazıt, “Gençlik kütüphanemizde okul dönemi içerisinde ve yaz tatili süresince faaliyetlerimize aralıksız devam etmekteyiz. İlkokul çağındaki öğrencilerimizden üniversite mezunu öğrencilerimize kadar her yaştan öğrencimiz, kütüphanemizden yararlanabiliyor. Gençlik kütüphanemiz, 3 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden biri ilkokul ve ortaokul kısmına yönelik, diğer kısmı ise yetişkin öğrencilerimize yönelik hizmet veriyor. Ayrıca 20 kişilik bir internet sınıfımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, burada internetten araştırma yapabildikleri gibi ders de dinleyebiliyorlar. Okullar açıkken öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmak için eğitim verirken, yaz tatili döneminde de ders anlatımı, soru-cevap bölümü, öğrencilerin araştırma yapmalarına yönelik hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimiz, bugüne kadar okulla ilgili çalışmalar yaptı. Gençlik kütüphanemiz, sabah saat 08:00'dan gece 22:00'a kadar hizmet vermektedir. Bu hizmeti yaz tatili dönemi boyunca da devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.