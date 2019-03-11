Öğretim üyelerinden Anadolu Lisesine ziyaret

Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik tanışma ve tanıtım ziyareti gerçekleştirildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Ulusam Seçkiner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üye. Tolgay Kara, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üye. Tolga Göğüş ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üye. Derya Kapusuz'un katılımlarıyla gerçekleştirilen ziyarette, lise öğrencileri ve rehber öğretmenler de hazır bulundu.

Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Bozkurt ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe'nin açış konuşmalarının ardından Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana tarafından öğrenci ve öğretmenlere Mühendislik Fakültesi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra gerçekleştirilen panelde lise öğrencilerinin yönelttiği sorular, öğretim üyeleri tarafından cevaplandırıldı. Karşılıklı sohbet havası içerisinde geçen panelde mühendisliğin Türkiye ve dünyadaki yeri, mühendislik eğitiminin önemi ve gelişimi üzerine görüşler dile getirildi.

Güçlü akademik kadro, kaliteli eğitim, başarılı mühendisler

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, Mühendislik Fakültesi'nin sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve teknolojik imkanları ile kaliteli bir eğitim verdiğini vurguladı. Donanımlı, girişimci ve yenilikçi mühendisler yetiştirmeyi misyon edindiklerini belirten Doç. Dr. Bozdana, “108 öğretim üyesi ile 5 bin 891 lisans ve 888 lisansüstü öğrencisine İngilizce eğitim veren kaliteli, büyük ve güçlü bir fakülteyiz. Türkiye'de ilk kez Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan İntörn Mühendislik eğitimi kapsamında bugüne kadar 5 bin 79 öğrencilerimizin son dönemlerini firmalarda çalışarak geçirmelerini ve mezuniyet sonrasında yüksek oranda iş imkanına sahip olabilmelerini sağladık. Üç bölümümüz MÜDEK tarafından akredite edilmiş olup diğer bölümlerimizin akreditasyon çalışmaları sürmektedir. Ulusal ve uluslararası kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu tescillenen bölümlerimizden mezun olan mühendislerimiz birçok ülkede eğitimlerine devam edebilecek ve iş bulabilmeleri mümkün olabilecektir. Ayrıca, Erasmus+ Programı kapsamında uluslararası üniversiteler ile öğrenci hareketliliğimiz artarak devam etmektedir” dedi.

Uluslararasılaşan, yenilenen, gelişen bir fakülte

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (2017)'ne göre Gaziantep Üniversitesinin Türkiye'deki 50 üniversite arasında 15. sırada yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Bozdana, “Uluslararasılaşan, yenilenen, gelişen bir fakülte olarak Türkiye ve dünyada daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu açabilecek ve daha donanımlı hale getirebilecek uygulamaları hayata geçirebilmek adına sürekli olarak çalışıyoruz. Bu bağlamda söz konusu ziyaretin, üniversite tercihi yapacak lise öğrencileri açısından oldukça yararlı ve verimli geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Lise Müdürü Abdullah Bozkurt tarafından etkinliğe katılan öğretim üyelerine günün anısına bir plaket verildi ve öğrencilerle toplu fotoğraf çektirildi. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, bu ziyaretlerin gelecekte de devam etmesi dileğiyle eğitim kurumları ile etkileşimlerinin süreceğini belirtti.