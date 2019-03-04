Öğretmen ve öğrencilerden şaşırtan hayvan sevgisi

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir ilkokulun idareci, öğretmen ve öğrencilerinin hayvan sevgisi şaşırttı. Önce okul idareci ve öğretmenleri, ardından ise öğrenciler, örnek olacak davranışa imza attı.

Nizip ilçesinde bulunan Mustafa Özkaya İlkokulu Müdürü Mustafa Yıldırım ile öğretmenler, öğrencileri kış hastalarına karşı c vitamini takviyesi yapmak amacıyla aralarında toplayarak yaklaşık 50 kilogram portakal aldı. Öğrencilere hayvan sevgisi de aşılamak isteyen okul idareci ve öğretmenleri portakalları ortadan ikiye ayırarak, öğrencilere ikram etti. Bazı öğrencilere portakal suyu olarak yapılan ikramın ardından ise öğretmenler, ip bağlamasını öğrettikleri portakalların içerisine önceden aldıkları kuş yemini koydu. Portakal kabuklarını asan öğrenciler ise hem portakal ziyafeti çekmenin hem de hayvanlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı. Kuşları çok sevdiğini belirten İlkokul öğrencisi Yahya Yasin Karanfil, "Önce kabuğu böldük. Sonra yemlik yaptık. Sonra iple bağladık. Sonra da içine kuş yemi koyduk. Kuşlar yesin diye ağaçlara astık” dedi. Diğer öğrenciler de yapılan etkinlikten mutluluklarını dile getirerek, okul öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul müdürü Mustafa Yıldırım ise amaçlarının hem çocukları hastalıklardan korumak hem de hayvan sevgisini aşılamak amacıyla herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğuna inandıklarını ve bu nedenle de böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.