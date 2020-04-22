Öğretmenler 3D yazıcıyla yüz siperliği üretiyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bir kurum olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Virüsün Türkiye'deki yayılımından itibaren çalıştıklarını belirten Ertürk, “Burada Covid-19 salgını oluştuğu andan itibaren Bakanımızın talimatı ve Özel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile siperli maske üretimine başladık. Buradaki amacımız fedakar emniyet ve sağlık çalışanlarımıza nasıl destek olabiliriz, Gayemiz budur. Siperli maske üretiminin yanında aynı zaman video laringoskop dediğimiz bir aparat da üretiyoruz. Bu da entübasyon sırasında hastalarda kullanılıyor. İlk üretimimiz Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine verdik, sonraki üretimi de polis haftası olması münasebeti ile emniyet mensuplarına verdik” dedi.

Ertürk, ürettikleri siperli maskenin tekrar tekrar kullanabilir olduğunu ifade ederek, “Günde 50 ile 60 arasında üretim yapıyoruz ve tüm ürünleri 3D yazıcılarla yapıyoruz. Ürettiğimiz maskelerin özelliği ise tekrar tekrar kullanılabilir olması” ifadelerini kullandı.

Merkezin atölyesinde özenle hazırlanan maskeler ise steril bir şekilde paketlenerek ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanları ile emniyet güçlerine dağıtılıyor.