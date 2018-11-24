Öğretmenler Günü, SANKO Üniversitesi'nde de kutlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretim üyelerini odalarında ziyaret ederek, karanfil verildi.

Prof. Dr. Bayram, Öğretmenler Günü'nün önemine değindiği takdiminde, “Fedakârca ve özveriyle gerçekleştirilen öğretmenlik mesleğini icra eden değerli öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyorum” dedi.

Başöğretmen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk Milleti yükselecektir” diyerek öğretmenlerin hedefini belirlediğini kaydeden Prof. Dr. Bayram, öğretim üyelerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.