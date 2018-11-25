Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabrini ziyaret ettiler

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ebediyete intikal etmiş öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Gaziantep'te Öğretmenler Günü nedeniyle pek çok etkinlik düzenlenirken, Mezarlıklar Müdürlüğü personeli de hayatını kaybetmiş olan öğretmenleri yad ederek, Asri Mezarlık içerisindeki öğretmenlerin kabirlerini ziyaret edip dua ettiler. Öğretmenlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan ve dualar eden personel, mezarlara çiçek bıraktı.