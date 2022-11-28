Öğretmenler gününe özel sergi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür ve Spor Müdürlüğü Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencileri tarafından Topluluk Eğitmeni İbrahim Halil Rençber öncülüğünde Resim Öğretmeni Yusuf Özdemir ile beraber 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sergi düzenlendi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Dr. Salih Altınok'un katılımıyla GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergiye, Gaziantep'te çalışan 35 resim öğretmeni 70 eserle katıldı. Sergide, Gaziantep'in kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak ve bu anlamlı günde öğretmenlerimizin duygularını ifade eden çalışmalarını yansıtmaları hedeflendi. Sergi açılışında konuşan Plastik Sanatlar Topluluğu Eğitmeni İbrahim Halil Rençber, Gaziantep ve ilçelerinden resim öğretmenlerinin katılımlarıyla ve Resim Öğretmeni Yusuf Özdemir ile bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Sergiyi her yıl yeni katılımcılarla gelenekselleştirmeyi düşündüklerini söyleyen Rençber, amaçlarının Gaziantep'in kültürüne ve sanatına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. "Görsel Sanatlar Öğretmenleri Öğretmenler Günü Özel Resim Sergisi'' ile bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Rençber, sergiye katılan tüm öğretmenleri ve Topluluk öğrencilerini organizasyonun her aşamasında etkinliğin içinde oldukları için kutladı.

Öğretmenler Günü'ne özel sergi, 29 Kasım 2022 tarihine kadar GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.