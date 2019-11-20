Öğretmenler, kampta moral depolayacak

Hafta boyunca devam edecek doğa kamplarında öğretmenler, heyecan ve macera dolu etkinliklerde moral depolayacak.

Şehitkamil Belediyesi,i 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında 18-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi'nde öğretmenleri misafir edecek.

Şehitkamil Belediyesi, okullarda görev yaptıkları mesai arkadaşlarıyla doğa kamplarına katılacak olan öğretmenler için özel bir program içeriği hazırladı. Ulaşım, yemek, kostüm ve kamp materyallerinin ücretsiz olarak Şehitkamil Belediye Başkanlığınca karşılandığı kamplarda öğretmenler paintball, zipline, ip parkuru istasyonları ve kamp ateşi etkinlikleriyle moral depolayacaklar.

Bu yıl ilk kez uygulanan 1. ara tatil döneminde binlerce öğrenciyi farklı branşlarda düzenlediği spor organizasyonlarıyla misafir edecek olan Şehitkamil Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında sporcu öğretmenleri de spor merkezlerinde düzenlenecek branşa özgü özel organizasyonlarla ağırlayacak.

“Öğretmenlerimiz, bir gün değil bir ömür boyu özeller”

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyecekleri doğa kampları ve spor organizasyonlarıyla öğretmenleri misafir edecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen programlarla ilgili, “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hafta boyunca Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi ve diğer spor merkezlerimizde organize edilen sosyal ve sportif etkinliklerle kutlayacağız. Tüm bu organizasyonlar değerli öğretmenlerimiz için büyük bir titizlikle planlandı. Öğretmenlerimiz bir gün değil bizim için bir ömür boyu özeller. Onlar için ne yapsak, ne söylesek hep az gelir. 1. ara tatil dönemine de denk gelen Öğretmenler Günü kutlama organizasyonlarına katılacak olan tüm öğretmenlerimize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.