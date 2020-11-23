Öğretmenlere en değerli hediye

Eğitim öğretime büyük önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcilere en güzel hediyeyi verdi. Geçtiğimiz günler içerisinde Mecidiye Han'da TÜBİTAK kitap evini hizmete açan Başkan Tahmazoğlu daha sonra TÜBİTAK Bilim Teknoloji kitabının bir yıllık abonelik bedelini karşılayarak Gaziantep'teki 30.000 öğretmene hediye etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayata hazırlanmasında öğretmenlerin çok önemli bir göreve sahip olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren ‘Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. TÜBİTAK, her ay çok faydalı bir çalışma olan bilim ve teknik dergisi çıkarıyor. Bu dergiyi hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize ulaştırmak için İlimizdeki 30.000 öğretmen ve 10.000 proje okullarımızda okuyan öğrencilerimize verilmek üzere 40.000 tane aboneliği bir yıl karşılamış olacağız. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu günlerde eğitimcilerimizde, çocuklarımızın eğitimi için büyük fedakârlıklar yapıyorlar. Bu vesile ile genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim-öğretim veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım” dedi.