Öğretmenlere özel kutlama

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Tahsin Yentur İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatör Hayrullah Kubba'nın da destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hastanesi personeli, Gaziantep Şahinbey ilçesinde eğitim-öğretim hayatına devam eden Tahsin Yentur İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfı'nda özel eğitim veren öğretmenlere ziyarette bulundu. 12 Kişilik özel öğrenciden oluşan sınıfta eğitim veren öğretmenlere çiçek ve hediyeler verilen öğretmenlerin özel günü için pasta kesildi. Öğretmenler, öğrencileri ile birlikte pastayı kesti.

Tahsin Yentur İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Kemal Bilgiç ve Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Ceren Çelebi ve Miyasen Gürer, özel kutlama nedeniyle Medical Park Gaziantep Hastanesi personel ve yöneticilerine teşekkür etti.

Program Özel Eğitim öğrencileri için hazırlanan sürpriz hediyelerin çocuklara dağıtılması ve günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.