Öğretmenlere "Stem Eğitimi-Proje Tabanlı Öğretim" semineri

Mehmet Başaran'ı ağırladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı açılış töreni Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanı ve Öğretmenlerinin katılımları ile pandemi önlemleri dikkate alınarak gerçekleştirildi. 17-27 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan eğitim planının ilk gününde konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran yer aldı. Başaran “Stem Eğitimi-Proje Tabanlı Öğretim” konulu seminerle öğretmenlerle buluştu. Konuyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından katılımları ve katkılarından dolayı GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından GAÜN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran'a günün anısına bir teşekkür çiçeği takdim edildi.