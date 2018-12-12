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Öğretmenleri kan verdi öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Mustafa Özkaya İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında öğretmenler kan verirken, öğrencilere kan bağşının önemi anlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Özkaya İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında öğretmenler kan verirken, öğrencilere kan bağşının önemi anlatıldı.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Özkaya İlk ve Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında okullarda öğrencilere kan bağışının önemi ve


faydaları anlatılırken, Okul Müdürü Mustafa Yıldırım öncülüğündeki okul idareci ve öğretmenleri kan bağışında bulundu.


Kampanyaya, bazı mahalle muhtarları, vatandaşların yanı sıra gazeteciler de destek verdi.


Öğrenciler ise bir kan bağışıyla 3 kişinin hayatının kurtarılabildiğini söyleyerek, tüm herkesi kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

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